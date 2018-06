Caso nomine in Campidoglio ecco i testimoni della Raggi

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Davide M. RuffoloSi avvicina sempre più l'inizio del processo nei confronti della sindaca Virginia Raggi, accusata di falso documentale nell'inchiesta sulle nomine in Campidoglio, che prenderà il via il prossimo 21 giugno. Nove le persone scelte dalla difesa della prima cittadina che saranno chiamate a testimoniare nel procedimento. L'elenco depositato ieri dagli avvocati Alessandro Mancori e dal collega Emiliano Fasulo, entrambi difensori della prima cittadina, chiama in causa persone importanti che, secondo loro, scagionerebbero la Raggi da tutte le accuse.Tra i nomi di spicco c'è quello del vicesindaco di Roma Luca Bergamo, quello dell'assessore allo Sport Daniele Frongia e il responsabile del personale Antionio De Santis. Non solo, con una mossa a sorpresa, tra i testimoni figura anche il nome dell'ex braccio destro della sindaca Raffaele Marra e quello del suo stretto collaboratore Gianluca Viggiano. Chiamati a testimoniare anche l'ex assessore al Commercio Adriano Meloni e il suo fedelissimo Leonardo Costanzo. A concludere l'elenco il nuovo Dg del Comune Franco Giampaoletti e il membro della segreteria della prima cittadina Fabrizio Belfiore.L'inchiesta fa riferimento a quanto affermò la prima cittadina davanti all'Anticorruzione del Comune di Roma in merito alla nomina di Renato Marra (successivamente revocata), fratello dell'ex capo del personale Raffaele (già rinviato a giudizio per abuso d'ufficio nell'ambito della stessa vicenda), giudicata illegittima dall'Anac. Sentita dall'Anticorruzione la sindaca aveva rivendicato la paternità della promozione di Renato da vice comandante dei Vigili urbani di Roma a capo della direzione generale dell'Ufficio Turismo del Comune, sottolineando con decisione di aver agito in totale autonomia e senza alcun interessamento da parte di Raffaele Marra. Peccato che la circostanza, secondo il procuratore aggiunto Paolo Ielo, veniva smentita dalla chat finita agli atti dell'inchiesta in cui la sindaca accusava il proprio braccio destro di averla messa in imbarazzo per non averla consultata circa l'aumento di stipendio del fratello.riproduzione riservata ®