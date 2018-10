Caso Marra, slitta l'interrogatorio della Raggi previsto per oggi

Martedì 23 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'interrogatorio a cui dovrà sottoporsi Virginia Raggi è stato posticipato. La sindaca di Roma, imputata per falso documentale nel processo sulla nomina di Renato Marra, oggi si presenterà regolarmente in tribunale per l'udienza ma non dovrà rispondere alle domande del pm Francesco Dall'Olio. Raffaele Marra, fratello di Renato e imputato per abuso d'ufficio, ha infatti chiesto di rendere dichiarazioni giovedì prossimo, con lo slittamento dell'interrogatorio della Raggi e, di conseguenza, anche della sentenza del tribunale.In merito alla nomina di Renato Marra, ieri a piazzale Clodio sono stati ascoltati diversi testimoni, tra cui l'ex responsabile dell'Anticorruzione al Campidoglio Mariarosa Turchi, l'assessore al Commercio e al Turismo Adriano Meloni e il dirigente con delega al personale Antonio De Santis. Raffaele Marra, fratello di Renato ed ex braccio destro della sindaca, si è difeso così in Procura: «Mi sono comportato da notaio. Ci sono cose sbagliate riportate nelle informative che potrebbero essere smentite dalle intercettazioni». Adriano Meloni, invece, ha dichiarato: «A farmi il nome di Renato Marra erano stati il fratello e De Santis, in un momento molto delicato, durante una riunione tenutasi a poche ore dalla scadenza dei termini per poter presentare i nomi dei dirigenti da proporre in Campidoglio».In attesa, quindi, delle nuove dichiarazioni di Raffaele Marra, tutto il calendario prefissato subirà variazioni e verrà posticipato. Inizialmente, la requisitoria del pm e gli interventi della difesa erano previsti per il prossimo 9 novembre (con la sentenza attesa per il giorno successivo), ma ormai sono destinati a slittare ben oltre l'11 novembre, data in cui si terrà il referendum consultivo sul trasporto pubblico della Capitale.