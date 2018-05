CASO GAY VILLAGE

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoSi balla ma non troppo, quest'anno, al Gay Village che dopo anni di assenza torna a Testaccio ospite della Città dell'altra economia, all'ex Mattatoio. Nello storico Rione, infatti, i testaccini sono pronti a dare battaglia: «Inaccettabile la musica fino alle 4 del mattino. Se le regole non vengono rispettate, bloccheremo il traffico». La kermesse estiva, fatta di musica, eventi, mostre e dibattiti, prende il via il 31 maggio e andrà avanti fino all'8 settembre. L'intera estate, quindi, sette giorni su sette, dalle 19 fino a tarda notte: un mix di movida, che al solo pensiero sta già togliendo il sonno ai residenti.In poche ore sono state raccolte circa un migliaio di firme per chiedere interventi ad hoc. A far paura, infatti, sono i decibel: «D'estate, con le finestre aperte e la musica alta spiega Riccardo, da via Zabaglia chi riuscirà a dormire?». Ed è su questo punto che si scalda la protesta: «Sul sito del GayVillage spiega Yuri Trombetti, presidente dell'Associazione Centro solidale - fino a qualche giorno fa c'era scritto che sarebbe stato possibile ballare fino alle 4 del mattino, poi la scritta è scomparsa. Misureremo il rumore con un fonometro e all'occorrenza fermeremo tutto». Due consiglieri del Municipio 1, Santoloce e Marin, hanno convocato una commissione cultura per capire i termini dell'organizzazione e il relativo impatto sul territorio mentre la Giunta del Municipio, presieduta da Sabrina Alfonsi, ha respinto la richiesta di deroga sugli orari per i concerti: niente musica fino alle 4, tutto dovrà spegnersi al massimo per 1.30.Si sta smuovendo un'allerta generale a Testaccio per un evento che, in effetti, può richiamare fino a 5mila persone ogni sera. «Come è stato possibile portare una kermesse tanto grande nel centro abitato? - chiede Alessandro Cochi, già consigliere municipale e comunale la sede dell'ex Mattatoio è del Campidoglio che avrebbe dovuto pensare ai disagi, in un territorio già in difficoltà sul piano sicurezza, dove mancano i vigili urbani anche solo per gestire il traffico che andrebbe in tilt. Il Gay Village andrebbe spostato, il tempo per farlo c'è».riproduzione riservata ®