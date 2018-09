CASO DIPLOMATICO

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoDomenica al Pontile si celebra il 50esimo anniversario della Fondazione dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato con il Presidente della Repubblica ma il consiglio municipale non è stato invitato. Una celebrazione importante, a cui parteciperanno anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini e i vertici della Polizia: tutte le cariche istituzionali dunque, compresa la presidenza del municipio 10, ma non i consiglieri.A sollevare il caso, ieri mattina in Aula, è stato il consigliere municipale Andrea Bozzi: «Si tratta di uno sgarbo istituzionale visto che siamo un'istituzione democraticamente eletta: se fossimo Comune non sarebbe mai accaduto». Bozzi ha anche aggiunto che «in realtà i consiglieri non sono stati neanche informati dell'evento con una mail ufficiale». Infatti nel pomeriggio, dopo la discussione in Aula, la mail informativa è arrivata dalla presidenza del Municipio. Ma non si tratta di un invito. La presidente Giuliana di Pillo ha specificato: «Ho ricevuto l'invito il 17 settembre scorso dal Capo della Polizia. Oggi i consiglieri sono stati informati anche perché c'è stata una delibera in aula. Non è il cerimoniale del Campidoglio che fa gli inviti né potevo certo farlo io».Intanto nell'area del Pontile fervono i preparativi: dalla mezzanotte di domani, 29 settembre, sarà in vigore in base a una determina dei vigili urbani il divieto di fermata sulle strade interessate come il Lungomare Paolo Toscanelli, viale della Marina, via Giuliano da Sangallo, via Dante Vaglieri, via Stefano Cansacchi, piazza Quarto dei Mille, via San Pier Damiani, piazzale Magellano, via delle Quinqueremi e su via Rutilio Namaziano, nel tratto compreso tra viale della Marina e piazza Tor San Michele, fino a cessate esigenze.