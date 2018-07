Caso Cucchi il giallo del verbale scomparso

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Pratica non regolare». Così è stata definita la cancellazione dal registro del fotosegnalamento di Stefano Cucchi da alcuni militari dell'Arma in servizio il 15 ottobre 2009, data in cui fu arrestato. I Carabinieri sono stati ascoltati in Prima Corte d'Assise nell'udienza del processo che vede imputati 5 militari.Sul registro mancano le tracce scritte del passaggio di Cucchi dalla compagnia Casilina per gli accertamenti. Un intero rigo è stato cancellato con il bianchetto, ma sotto la copertura si riesce a leggere il nome di Stefano Cucci, evidentemente coperto in un secondo momento.«Può capitare che il fotosegnalamento non avvenga per problemi ai sistemi informatici» hanno confermato i teste, «ma in genere si cancella il nome con una riga orizzontale, non con il bianchetto».(A. Str.)