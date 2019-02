CASO CUCCHI

Ida Di Grazia

Carte falsificate, un ministro indotto a dire il falso e un nuovo test che mette in risalto ancora una volta l'attività di depistaggio sulla morte di Stefano Cucchi, deceduto il 22 ottobre del 2009 all'ospedale Sandro Pertini. Ieri alla Corte di assise di Roma, si è aperta l'udienza del processo bis per la morte del 32enne geometra che vede imputati cinque carabinieri, tre dei quali accusati di omicidio preterintenzionale.

«Qui si è giocata una partita truccata sulle spalle di una famiglia e ora è in gioco la credibilità di un intero sistema. Pensiamo finalmente di essere riusciti a capire che cosa accadde nel 2009 sul caso di Stefano Cucchi, acquisendo documenti di straordinaria importanza che per la prima volta fanno luce su quanto avvenne», con queste parole il pm Giovanni Musarò ha annunciando un nuovo deposito di atti che contengono le prove dei «falsi e delle omissioni» dell'allora Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma che hanno tratto in inganno anche l'ex ministro della Giustizia Angelino Alfano, che il 3 novembre 2009 in aula al Senato accusò implicitamente gli uomini della polizia penitenziaria. Quella di ieri è stata soprattutto la giornata della deposizione del generale Vittorio Tomasone, all'epoca dei fatti comandante provinciale dei carabinieri, una testimonianza però piena di «non ricordo» e «non ho memoria dei fatti».

«Per me - ha dichiarato il generale - quello di Cucchi era un arresto normale. Chiesi al comandante del gruppo e agli altri comandanti di preparare una relazione di servizio da parte di tutti quelli che avevano avuto un contatto fisico con Cucchi, dall'arresto fino alla consegna alla Polizia penitenziaria, all'esito di questi ulteriori accertamenti, ne deducevo il convincimento che non vi potevano essere responsabilità. Uno degli ultimi giorni di ottobre, chiamai la signora Cucchi per esprimerle la mia vicinanza personale». «Ascoltare in un'aula di giustizia che c'erano i superiori dei Carabinieri che sapevano tutto dal principio e hanno deciso tutto a tavolino ha concluso Ilaria Cucchi, al termine dell'udienza - fa veramente venire un enorme sconforto. La nostra vita è devastata, ci abbiamo rimesso in soldi, in salute, nella nostra normalità».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA