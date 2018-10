Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessia Strinati«Mi ricorda Rosario Livatino». Queste sono le parole che il legale di Francesco Tedesco, il carabiniere che ha accusato i due colleghi del pestaggio di Stefano Cucchi, si è sentito dire al telefono. Eugenio Pini, ha sporto denuncia in Procura a Roma allo scopo di tutelare se stesso e la sua incolumità.Il legale ha ricevuto una telefonata in cui gli veniva detto che la sua figura ricordava quella di Livatino, un noto magistrato ucciso in Sicilia dalla mafia. La breve comunicazione si è conclusa con la voce, che avrebbe avuto un accento siciliano, che lo salutava aggiungendo: «La seguirò, non solo spiritualmente». Intanto il polverone sul caso Cucchi, che proprio dopo le confessioni del militare si è riaperto a tutti gli effetti, non si arresta e un altro avvocato punta il dito contro i legali di Tedesco.Giosuè Bruno Naso, legale del militare Roberto Mandolini, anche lui sotto processo per l'omicidio di Cucchi, parla di scorrettezza processuale accusando il collega, il legale Francesco Petrelli, anche lui difensore di Tedesco, di avere fatto accordi con il Pm per alleggerire la posizione del suo assistito.Naso scrive in una lettera a Petrelli parole dure in cui lo accusa di aver trattato con i Pm per condurre indagini parallele rispetto a quelle in corso. Il motivo per Naso sarebbe nel tentativo di derubricare le imputazioni nei confronti di Tedesco, ma a riguardo il legale del carabiniere che ha confessato replica: «Le accuse rivoltemi dall'avvocato Naso sono assurde, gravissime ed infondate», e ribadisce che l'atto del suo assistito è stato un atto di coraggio: « non vi è nulla di inconfessabile nei motivi che lo hanno indotto a denunciare i fatti e le responsabilità altrui, né nei modi in cui tale contributo di verità è stato fornito all'autorità giudiziaria».