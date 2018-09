«Casilina, scatta la nuova differenziata»

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Oggi e domani e poi ancora venerdì 14 e sabato 15 settembre, i cittadini di Vermicino, Casilina e Finocchio potranno ritirare i kit distribuiti da Ama per la nuova raccolta differenziata recandosi allo stand allestito nel parco di via Casilina, all'angolo con via Bolognetta. Ad annunciarlo è Virginia Raggi. «Il nuovo modello di raccolta intelligente, con contenitori dotati di etichetta elettronica che consente l'identificazione dell'utente - prosegue Raggi - è partito parallelamente nei territori dei Municipi VI e X dove i lavori di distribuzione kit riprendono a ritmo sostenuto dopo il periodo estivo durante il quale molti utenti non sono stati reperiti presso le proprie abitazioni. La consegna straordinaria interessa gli abitanti di Vermicino-Casilina dove il ritiro dei materiali post consumo secondo il nuovo schema verrà inaugurata lunedì prossimo, come sempre, nelle fasce orarie serali. Potranno rivolgersi al gazebo per il ritiro del kit - materiale informativo, calendario della raccolta e contenitori dal coperchio colorato (giallo: plastica e metallo, blu: carta, grigio: indifferenziato e marrone: organico) - anche gli utenti di Finocchio che vorranno procurarselo in anticipo rispetto alla distribuzione porta a porta che Ama effettuerà nei prossimi giorni».(S. Uni.)