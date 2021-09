CASI IN AUMENTO

Ha investito una ragazzina in monopattino e poi è fuggito. L'incidente si è verificato l'altro giorno a Peschici, sul Gargano. All'automobilista, 57 anni, è stata ritirata la patente. La bambina, non ha riportato gravi lesioni ed è stata medicata dal 118 ma suo padre è stato multato perché la figlia, under14, era alla guida del mezzo e senza casco. L'episodio è l'ultimo di una lunga serie di incidenti. Da inizio anno, sono state cinque le persone che hanno perso la vita in monopattino. Fabio Mosca, 13 anni, è morto il 30 agosto, cadendo dal mezzo e battendo la testa, a Sesto San Giovanni. Prima di lui, il 19 agosto, dopo tre settimane di coma, si era spento, un ventisettenne di origini filippine, coinvolto in un incidente a Roma. E ancora, il 9 agosto, un ventisettenne dello Sri Lanka a Firenze, nonché il 23 giugno, un cinquantaduenne nella Capitale e il 9 febbraio una trentaquattrenne a Genova. Nel 2020, si era registrata una vittima: un sessantenne di Budrio, nel bolognese. Molti anche i feriti: 564 gli incidenti - 518 feriti - che hanno visto coinvolto un monopattino elettrico, nel 2020, secondo Aci-Istat. E per Asaps, sono stati 125 gli incidenti gravi. Uno ogni tre giorni. (V. Arn.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 05:01

