Casi ancora in salita: altri 275 positivi

Il contagio sale ancora nel Lazio e Latina continua a preoccupare più delle altre province. È quanto emerge dai numeri di ieri sui nuovi contagi, che hanno visto i casi raggiungere quota 275 in 24 ore a fronte di circa 600 tamponi in meno. Poco meno della metà dei positivi di giornata risiedono a Roma: 56 nel territorio della Asl Roma 1, 45 nella Asl Roma 2 e 27 nella Asl Roma 3. Molti di questi fanno riferimenti ad ambiti familiari o a link con casi già noti, frutto del tracciamento dei contatti. Altri 76 contagi sono stati rilevati nella provincia della Capitale di cui sette collegati a un battesimo dove è attualmente in corso un'indagine epidemiologica.

Per quanto riguarda le altre province su 60 casi positivi ben 49 provengono da Latina, oggetto di un cluster sviluppatosi nei giorni scorsi che continua a far lievitare l'epidemia. Si contano sulle dita di una mano invece i contagi a Frosinone, Viterbo e Rieti.

Quattro invece i decessi: due a Roma, uno a Frosinone e uno a Rieti. Le vittime sono persone dai 64 ai 91 anni, tutti con patologie pregresse. In lieve calo le terapie intensive, scese da 48 a 44. Dieci in più le persone ricoverate con sintomi in altri reparti.

