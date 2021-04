Casi ancora in discesa, sempre di più i guariti

Enrico Chillè

Dati in leggero miglioramento nel Lazio, che fa registrare 1.330 nuovi casi (639 a Roma città) su oltre 33mila test tra tamponi e antigenici e 46 nuovi decessi. I guariti in 24 ore sono 1.885, mentre tornano a scendere ricoveri Covid ordinari (-44) e terapie intensive (-11). In calo anche il valore Rt (pari a 0.79) e l'incidenza dei contagi in rapporto alla popolazione.

Sul fronte dei vaccini, ieri è stata superata la soglia del milione e quattrocentomila somministrazioni totali. Restano però sospese le aperture degli hub di Tor Vergata e Valmontone, a causa del blocco temporaneo delle dosi di Johnson&Johnson arrivate a inizio settimana nell'aeroporto di Pratica di Mare.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 50.631, di cui 47.311 in isolamento, 2.933 ricoverati e 387 in terapia intensiva.

Da inizio emergenza accertati 306.499 casi, con 7.201 deceduti e 248.667 guariti.

