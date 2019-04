CASERTA, RECORD DI MEDICI ASSENTEISTI

«Qua o ci arrestano a tutti quanti, o stiamo tutti in grazia di Dio. Tanto, come si dice, chi è senza peccato scagli la prima pietra». Il colloquio - che figura tra le intercettazioni - è quello tra due dirigenti medici dell'ospedale San Rocco di Sessa Aurunca (Caserta), dove in corsia praticamente erano presenti solo gli ammalati. Un ospedale addirittura sprovvisto di autorizzazione all'esercizio sanitario e con un record di dipendenti assenteisti finiti sotto indagine.

Il presunto accordo tra medici per timbrare il cartellino e assentarsi reciprocamente dal lavoro, truffando così l'Asl, è stato scoperto dai militari dell'Arma. «Una sorta di patto illecito di mutuo soccorso», scrivono i magistrati della Procura di Santa Maria Capua Vetere dopo le indagini avviate nel febbraio 2017 e dopo aver collocato telecamere nei punti strategici della struttura ospedaliera. Ventotto gli indagati (tra cui 14 dirigenti medici, 3 infermieri, 6 amministrativi): coinvolti l'attuale sindaco di Francolise (Caserta) Gaetano Tessitore (anestesista del San Rocco) e due medici del Policlinico dell'Università Federico II.

