Casella tricolore e Roma è ancora regina dei massimi

Il pugilato dei colossi punta ancora su Roma. Dopo i successi dei massimi professionisti Vianello e D'Ortenzi (che bello sarebbe vederli uno contro l'altro magari per una corona importante) arriva il peso massimo Gabriele Casella, re ai campionati italiani dilettanti nella categoria dei 91 kg, al PalaSantoro di Roma, davanti allo sguardo compiaciuto del campione del mondo Wbc, l'americano Wilder. Lo chiamano Magnificent, perchè ogni cosa che fa la fa bene. Gabriele, 191 cm di muscoli e talento, ha conquistato il Tricolore ai punti contro Brito, davanti ai suoi tifosi e ora sogna il grande salto per il 2020. A soli 25 anni Casella è l'azzurro più medagliato nelle diverse discipline degli sport da combattimento perché prima di salire sul podio nella boxe ha collezionato ori nazionali, europei e mondiali nelle altre discipline da ring con cui ha girato il mondo: full contact, kickboxing, muay thai. Ora i massimi e magari nel 2020 il lancio internazionale e le Olimpiadi di Tokyo. Nella sua categoria, prima di lui hanno vinto il titolo dilettanti gente come Cammarelle e Clemente Russo. E se il buongiorno si vede dal mattino...

Lunedì 23 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA