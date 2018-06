Case vacanza a prezzi bassi Ma si trattava di una truffa

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una truffa in pieno stile. Confezionata a su misura per il periodo più proficuo: quello in cui tutti cercano case vacanze o alloggi per passare le ferie. E così, su un sito di annunci, proponeva appartamenti e case indipendenti nelle più belle località balneari della riviera romagnola e marchigiane, per l'estate.Una volta ricevuta la caparra, tra i 300 e i 400 euro, l'affittuario però non dava più notizie di sé sparendo nel nulla e truffando gli aspiranti vacanzieri. Il raggiro è stato scoperto dai carabinieri di Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia), dopo la denuncia di un'insegnante reggiana che, arrivata all'indirizzo della casa, ha trovato un condominio abitato da persone che non sapevano nulla. Nei guai è finito un pregiudicato romano 50enne, che avrebbe truffato decine di persone in tutta Italia nello stesso modo. È stato denunciato per truffa continuata.