Case popolari, Calenda attacca: «Raggi lenta, favorisce i clan»

Flavia Scicchitano

I 5Stelle in Campidoglio contro Carlo Calenda, il leader di Azione e candidato sindaco di Roma contro Giorgia Meloni. E poi il dibattito tra Comune di Roma e Regione Lazio.

Sono diversi i fronti aperti tra le forze politiche. Innanzitutto la gestione dell'edilizia pubblica: «800 casi all'anno. A Ostia e non solo il Comune è così lento nell'assegnare le case popolari che i clan le occupano e fanno da agenti immobiliari», attacca Calenda. «Parla dal suo attichetto ai Parioli. Finora ha vissuto su Marte, non si è accorto che Virginia Raggi il clan degli Spada lo ha messo fuori la porta da tempo», risponde il pentastellato Paolo Ferrara.

Poi c'è il Recovery Plan e la richiesta della leader FdI Giorgia Meloni: «Chiediamo risorse pari a 1 miliardo l'anno per i prossimi sei anni per dare sostanza al tema di Roma Capitale». «Meloni chiede 1 miliardo. Noi ne chiediamo 2. E se la Raggi ne chiederà 3 noi ne chiederemo 6», replica Calenda.

Ancora. La funivia cittadina proposta da Raggi: «Non conosco il progetto, la cosa importante è che abbiamo investito per le ferrovie», rintuzza il governatore Zingaretti. Intanto tra i dem romani cresce la pressione su Marianna Madia perché corra alle primarie per il Campidoglio.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA