Casavo, la startup che fa il prezzo e vende casa in soli trenta giorni

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario LandiVendere casa in appena 30 giorni. In ogni caso. E al prezzo migliore possobile. Sembra impossibile, anche perché i dati italiani mostrano tempi quasi biblici tra la decisione del proprietario e la realizzazione della cessione dell'immobile: in media, 8 mesi. Invece la rivoluzione si chiama Casavo, una starup che utilizza un sofisticato processo di valutazione basato su algoritmi che triangolano diverse fonti dati e che, alla fine, permette di determinare con precisione il valore di una proprietà. Il prezzo giusto che viene anche dato dal quartiere, dalla grandezza e da altre variabili che riguardano l'immobile. Fissato il valore della casa - e questa è l'autentica novità - Casavo si impegna ad acquistare in un tempo che non va oltre i 30 giorni. Certo a un prezzo standard, magari un po' più basso da quello che forse il proprietario si aspetterebbe, ma sempre il più alto possibile.«Noi ci prendiamo l'incertezza - afferma Giorgio Tinacci, ad di Casavo - perché va da sé che l'immobile acquisito potrebbe essere venduto a un valore più elevato, ma questa certezza non è data e soprattutto noi eliminiamo al venditore lo stress dell'attesa».Insomma, comanda l'algoritmo che mette insieme diversi dati offrendo il prezzo perfetto entro sole 24 ore dalla richiesta. Fissato il valore della dimora messa sul mercato, Casavo evita tutto lo stress e le attese prolungate che la vendita di una casa comporta anche in altre zone d'Europa, dove la media è molto più bassa di quella italiana ma si attesta comunque sui 90 giorni. In ogni caso, l'impegno di vendita in soli 30 giorni diventa indispensabile anche per evitare che si concretizzi una trattativa estenuante dove afferma l'Istat mediamente la richiesta economica effettuata dal proprietario dell'immobile messo sul mercato viene diminuita del 12,6%: un calo rispetto alla valutazione desiderata che influisce non poco sull'intera operazione di compravendita, specie se si considera che in Italia I prezzi delle case sono tra i più bassi dell'Eurozona.«Intendiamo offrire la nostra soluzione tecnologica per garantire l'evoluzione di un settore rimasto ancora molto indietro dal punto di vista del supporto digitale - afferma il 27enne Tinacci -. Semplificando le procedure ma soprattutto abbattendo i tempi d'attesa tra l'offerta e la richiesta, anche in Italia l'esperienza di vendita diventa velocissima e senza incertezze di alcun genere».riproduzione riservata ®