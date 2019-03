Casarini da leader no global a marinaio

Dai centri sociali alle navi. Luca Casarini, l'uomo che ha sfidato Salvini e che ora rischia l'arresto ha una lunga storia di disobbedienza civile alle spalle. Veneziano, l'oggi 51enne capo missione della Mare Jonio è stato leader del movimento no global italiano. Al G8 di Genova guidava i Disobbedienti, ed è stato il suo trampolino di lancio, dopo un decennio di proteste varie contro la guerra in Iraq, quella in Afghanistan, la base Usa di Vicenza, perfino contro la Costituzione europea. Nel 99' si candida alle elezioni comunali di Padova: bocciato. Nel 2014 al Parlamento europeo: bocciato. Si mette con Sel di Vendola, nel 2017 è eletto segretario regionale in Sicilia. L'anno scorso ha preso il mare con la ong Mediterranea Saving Humans, «in prima linea per salvare vite umane».(G.Obe.)

