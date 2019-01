«Casapound, sì allo sgombero»

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sofia UnicaL'Assemblea capitolina ha approvato a maggioranza una mozione proposta dal Pd che impegna la sindaca Virginia Raggi «ad intervenire presso il Ministero degli Interni, il prefetto e il questore» affinché sia predisposto lo sgombero immediato dell'edificio di Via Napoleone illegalmente occupato dall'associazione CasaPound Italia». Oltre al Pd ha votato a favore il Movimento 5 Stelle. Voto contrario di 4 consiglieri di centrodestra.La mozione ha avuto il voto favorevole di 30 consiglieri capitolini di Pd e M5s e altri di centrosinistra. Quattro consiglieri hanno votato no: si tratta di tre consiglieri di FdI e del consigliere della Lega. La mozione era già stata discussa in Aula la scorsa settimana, quando però non si era arrivati al voto.In quell'occasione Giovanni Zannola (Pd) aveva invitato a «cacciare chi usa bene pubblico di pregio facendo un danno erariale incredibile. Io penso che bisogna avere coraggio di essere forte con i forti», aveva detto parlando di un «movimento fascista che genera odio». Aveva espresso una posizione contraria Maurizio Politi (Noi con Salvini): «credo che chi occupa vada sgomberato ma non sono così idiota da venire in Aula a chiedere lo sgombero di un edificio» in particolare «anche perché non è del Comune».«Come da programma concordato dalla Prefettura di Roma, procederemo con l'operazione sicurezza e sgombero di tutte le occupazioni illegali, nessuna esclusa, a partire già dai prossimi giorni dalle situazioni più pericolose per l'instabilità delle strutture e da quelle per cui ci sono richieste di sequestro giudiziario in corso». Il commento del ministro dell'Interno Matte Salvini, dopo la mozione approvata dall'assemblea capitolina per lo sgombero di Casapound.riproduzione riservata ®