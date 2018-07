Casamonica, in manette altri due latitanti del clan

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di GraziaIl clan dei Casamonica perde altri due pezzi da 90. Ieri mattina i militari del Nucleo investigativo di Frascati hanno fatto scattare le manette ai polsi di due fratelli, di 26 e 21 anni, figli di Giuseppe Casamonica, ritenuto capo dell'organizzazione.I due ragazzi, che erano riusciti a sfuggire al blitz dell'operazione Gramigna, sono stati rintracciati e bloccati in una villa di alcuni parenti a Grottaferrata. Durante l'operazione sono stati trovati e sequestrati circa 6.000 euro in contanti. Gli arrestati sono stati portati in carcere a Rebibbia, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Salgono così a 35 le persone accusate di aver costituito e preso parte all'associazione mafiosa e ritenute responsabili, in concorso agli altri arrestati e con ruoli diversi, di aver costituito un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di ulteriori reati quali estorsione, usura, concessione illecita di finanziamenti ed altro, tutti commessi con l'aggravante del metodo mafioso.Intanto sono iniziati gli interrogatori di garanzia per le 33 persone, tutte appartenenti al clan Casamonica. Il primo a comparire davanti al gip è stato Angelo Di Guglielmi che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Anche Domenico Strangio, ritenuto figura di collegamento per il traffico di cocaina tra la ndrangheta calabrese e il clan romano, ha scelto la via del silenzio. Dagli atti giudiziari risulta infatti una stretta alleanza tra i Casamonica e la 'ndrina degli Stangio. Il gip di Roma Gaspare Sturzo scrive che «appare evidente che tutta questa cocaina - acquistata ad un costo di 43mila euro al chilo e con grado di purezza pari a circa il 90% - deve fare parte di un flusso continuo a sua volta parte di un consolidato sistema di fornitura che pochi gruppi criminali possono assicurare. Tra questi certamente le ndrine e alcuni gruppi camorristi».Nelle carte dell'inchiesta Gramigna il clan appare molto ben strutturato e con un grande peso anche a livello nazionale, non solo «strozzini appassionati di rolex», e sono stati riscontrati contatti sia con la Banda della Magliana che con Michele Senese, rappresentate della camorra campana nella Capitale.