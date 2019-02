Luca Calboni

Prima mattina. La quotidiana corsa verso la macchina. Pronti ad immergersi nel traffico della Capitale per andare a lavoro. E la sorpresa di trovare uno squarcio in uno degli pneumatici della propria auto. O due gomme a terra. Magari tutte e quattro. E il buongiorno è solo per i gommisti.

Ieri mattina Casal Bruciato si è trasformato davvero in Casal Bucato, come già lo hanno ribattezzato i residenti, con la classica ironia romana: sono state infatti almeno settanta gli automobilisti che hanno ritrovato le gomme delle loro auto completamente squarciate da ignoti, al lavoro nella notte fra lunedì e martedì. E i danni sono fastidiosamente cari: da almeno 50 euro in su a pneumatico, ma molto spesso il conto del gommista supera di diverse decine di euro il centinaio fra pneumatici, convergenza e montaggio.

Un raid a opera di ignoti che riapre nel quartiere, ma in tutto il Municipio IV, la grande problematica della sicurezza per chi vive nella zona fra Nomentana e Tiburtina, Casal de Pazzi e Casal Bruciato. Il capogruppo di Fratelli d'Italia al quarto municipio, Gianni Ottaviano punta il dito contro l'amministrazione centrale di Roma: «Diverse sono le questioni non affrontate dall'amministrazione capitolina e municipale che danno la percezione che il problema della sicurezza al tiburtino non sia una priorità nell'agenda dell'amministrazione 5 Stelle». Per Ottaviano poi una parziale soluzione alla percezione di scarsa sicurezza nel quartiere sarebbe stato costituire il nuovo commissariato di Polizia di zona nell'edificio di via Tedeschi ma, «di fatto, siamo ancora ai nastri di partenza con cavilli burocratici e lentezze amministrative che privano un territorio del suo presidio - prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia - Il ministro Salvini e la sindaca Raggi hanno prodotto zero per far sì che lo spostamento del commissariato avvenga in tempi stretti. A ciò si aggiunge il crescente fenomeno di furti e scippi nel quartiere Ponte Mammolo/ Casal de Pazzi». Oltre al commissariato di Polizia, al quartiere manca anche la stazione dei Carabinieri, «costretti a girovagare perché privati della loro sede in zona Settecamini».

Non è purtroppo la prima volta che un quartiere della Città Eterna viene preso di mira dai vandali, che di volta in volta se la prendono con le auto dei residenti, parcheggiate in strada: graffi, ammaccature e gomme bucate stanno diventando uno degli appuntamenti tipici dei buongiorno capitolini.

