Sofia UnicaUna petizione per dire no allo sfratto della Casa internazionale delle donne della Capitale. E un sit-in davanti all'assessorato Roma Semplice, mentre in Campidoglio è previsto un vertice per trovare un accordo. Non si fermano le proteste per la mozione della giunta Raggi, approvata il 17 maggio scorso, che vuole, stando a quanto si legge, «riallineare e a promuovere il Progetto casa internazionale delle donne alle moderne esigenze dell'Amministrazione e della cittadinanza, attraverso la creazione di un centro di coordinamento gestito da Roma Capitale e prevedendo con appositi bandi, il coinvolgimento delle associazioni». Una vicenda che come hanno denunciato le stesse attiviste mette a rischio l'esistenza della Casa delle donne. Dopo una lunga trattativa però la sindaca Raggi esce allo scoperto: «La Casa delle Donne rimarrà al suo posto. Non ci saranno sgomberi o sfratti».La Casa internazionale delle donne, che ha sede nel complesso seicentesco Buon Pastore di via della Lungara dalla fine degli anni Ottanta, è impegnata da decenni in progetti di sostegno alle donne, iniziative e laboratori per la promozione dei diritti e della cultura. Oggetto dello scontro fra le attiviste e il Movimento 5 stelle è il debito di 800mila euro per l'affitto della struttura reclamato dall'amministrazione capitolina, affitto su cui hanno sempre trovato un accordo con le altre gestioni fornendo in cambio servizi gratuiti alla cittadinanza. Dopo lo strappo di giovedì scorso, sono iniziati a moltiplicarsi gli interventi in sostegno alla Casa. La petizione lanciata su Change.org ha già quasi raggiunto il tetto di 75mila firme. E oltre a Walter Veltroni, hanno parlato Monica Cirinnà per il Partito democratico, la Fp-Cgil e la senatrice di Liberi e uguali Loredana De Petris, che ha annunciato una raccolta firme in Senato per promuovere una mozione in sostegno della Casa. A sostenere la raccolta firme anche le scrittrici Loredana Lipperini e Michela Murgia.