Casa contesa, era il covo di un narcotrafficante

Nessun problema di ordine pubblico, solo un diversivo per dare tempo a un malvivente di scappare. La casa popolare di San Basilio, assegnata alla coppia di anziani rom, era già stata occupata prima che i due entrassero per il sopralluogo. La serratura che era stata cambiata, non era quella dell'appartamento ma del portone principale d'ingresso. Gli attimi di tensione, che si crearono la sera di lunedì 15 novembre nell'alloggio assegnato a Zera e Naho, genitori di un figlio gravemente malato e residenti nel campo nomadi di via Salviati, furono una manovra dissuasiva per dare tempo all'occupante abusivo di fuggire. Non si esclude, che all'interno c'era uno spacciatore a cui i clan che controllano lo spaccio nella zona, avevano dato la casa come foresteria. All'interno della casa popolare di via della Pergola, infatti, sono state ritrovate alcune confezioni di alimenti appena acquistate. Quest'ultimo elemento, fa pensare gli inquirenti e gli investigatori che chi lo occupava è riuscito a scappare in quei momenti. Nei prossimi giorni, l'Ater proseguirà il programma di recupero dell'edilizia popolare ed alle riassegnazione ai nuclei familiari che sono in graduatoria.

(E. Orl.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA