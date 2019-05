Cartello davanti alla villa svaligiata «Avete rubato tutto, ora sparo ai ladri»

Emilio Orlando

Attenti sparerò a tutti. Chi supera la rete non uscirà vivo. Avviso per i signori ladri. Questa casa è stata già svaligiata il 22-8. Hanno preso tutto. Recita così il cartello scritto con vernice rosso sangue su una tavoletta di legno con il fondo azzurro da un abitante di Avezzano, in Abruzzo, attaccato sulla recinzione metallica della sua abitazione al civico 266 della Provinciale 24/b per Avezzano.

Sembra proprio l'effetto indotto dalla nuova legge sulla legittima difesa voluta fortemente dalla Lega e dal vicepremier Matteo Salvini. Norma a breve in vigore (15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che avverrà probabilmente il 6 aprile) e che allarga le maglie della difesa abitativa e personale. L'autore del messaggio, stanco di subire furti nella modesta proprietà che possiede nella Marsica, dove negli ultimi tempi è stata registrata una preoccupante escalation di furti e rapine in villa, ha deciso nei giorni scorsi di mettere in guardia i malintenzionati, incurante delle conseguenze che potrebbero scattare dall'esternare la minaccia di sparare a chiunque superi la rete di recinzione. Goliardia? Non sembra.

Le parole scritte con la vernice sembrano uscite da uno dei commi della riforma della legge sulla legittima difesa, che considera sempre in stato di legittima difesa chi, all'interno del domicilio e nei luoghi equiparati, respinge l'intrusione da parte di una o più persone. I precedenti del resto non mancano. Pochi giorni or sono, a Monterotondo (Roma) un ragazzo ha sparato un colpo di pistola ferendo uno dei tre ladri che si erano introdotti in casa sua. Tempo fa a Verona un benzinaio aveva ucciso a colpi di fucile un bandito mentre assaltava una gioielleria. Un gioielliere di Partinico (Palermo) sparò ai rapinatori ferendone uno. Risultato: il malvivente ferito lo denunciò, chiedendogli anche il risarcimento.

