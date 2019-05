CARTELLINO ROTTO

Emilio Orlando

Labbro spaccato, tempie tumefatte naso deviato. Non è il bilancio di un incidente stradale ma il referto dell'ospedale di un arbitro dei tornei giovanili.

«Era una maschera di sangue», ha detto chi l'ha soccorso. L' hanno pestato tanto da fargli perdere i sensi perché aveva espulso due giocatori. Con calci e pugni in testa accompagnati da spintoni, lo hanno costretto ad interrompere la partita di pallone che stava arbitrando. Una festa dello sport nata all'insegna del fair play, che ha rischiato di trasformarsi in tragedia, per colpa di un gruppo di spettatori criminali, supporter della squadra ospite. Al termine degli scontri l'arbitro è stato trasportato al pronto soccorso del San Camillo dove a causa dei traumi e delle ferite i medici lo hanno dimesso con dieci giorni di prognosi. L'aggressione al giudice di gara è avvenuta durante la finale di spareggio tra la polisportiva Giovanni Castello e il Tor Marancia, nel campo di calcio di Via Alessandro Severo all' Eur.

La vittima, l'arbitro ventisettenne Daniele Pozzi è stato travolto dalla furia di alcuni tifosi che dopo aver invaso il campo durante l'incontro calcistico, lo hanno rincorso fino agli spogliatoi dove è avvenuto il pestaggio sotto gli occhi attoniti dei giocatori e dei dirigenti della due formazioni. Tanta rabbia e cattiveria sfogata sul direttore di gara dai tifosi del Tor Marancia che a prescindere dallo spareggio di domenica non sarebbero stati comunque promossi alla prima categoria. Urla, accompagnate da offese, parolacce e minacce di morte nei confronti del ventisettenne che stava arbitrando. Due espulsioni, giudicate dal pubblico ingiuste, sarebbero state le micce che hanno innescato la reazione violenta di alcuni tifosi a seguito degli ospiti. Rabbia, frustrazione e tanta cattiveria sono stare poi riversate contro Daniele Pozzi, arbitro che secondo il comitato regionale a cui appartiene è integerrimo ed irreprensibile dal punto di vista sportivo ed umano.

«Pensavo di morire». È stato il commento a caldo del giudice di gara mentre veniva portato in ospedale dall' autoambulanza mentre i carabinieri della compagnia Eur stanno stavano vedendo i filmati girati durante la partita per identificare i responsabili. A novembre, Riccardo Bernardini un altro fischietto della sezione di Ciampino venne pestato a sangue mentre dirigeva una partita a San Basilio.

riproduzione riservata ®

Martedì 28 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA