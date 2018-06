Carte d'identità, attese infinite

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Da uno fino a 4 mesi di attesa, tanto ci vuole a Roma per rinnovare la propria carta di identità elettronica. Una attesa decisamente infinita, per un documento che in versione cartacea si rilasciava a vista. Con l'arrivo del formato elettronico, i tempi si sono allungati e il Campidoglio ha deciso di utilizzare il sistema saltafila Tupassi: una piattaforma online per le prenotazioni dei servizi anagrafici, adottata proprio per eliminare le code agli sportelli. Ma così non è stato, i mesi di attesa restano. Il problema non riguarda solo le carte di identità elettroniche ma anche i semplici certificati cartacei come i certificati di nascita, di morte o di residenza per i quali si prende appuntamento e si aspettano comunque settimane. Lo stesso vale per lo stato di famiglia. Risultato? Si creano code infinite agli sportelli, in quegli uffici in cui i certificati si lasciano ancora a vista.(L. Loi.)