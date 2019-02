Abbattere i tempi d'attesa per la carta di identità elettronica, che in alcuni casi sfiorano ancora i 5 mesi. Con questo obiettivo il Campidoglio ha siglato un'intesa con il Poligrafico e Zecca dello Stato. Il suo personale verrà messo a disposizione, in via sperimentale per sei mesi, presso gli uffici dei municipi (fino a un massimo di 60 unità complessive).

Ad oggi le attese in città, nonostante in calo e variabili a seconda dei municipi, risultano ancora lunghe. A raccontare il loro andamento sono proprio i minisindaci. Roberto Romanella, presidente del VI municipio (quello di Tor Bella Monaca) spiega che nel suo territorio «i tempi d'attesa sono di circa 3 mesi» e annuncia la volontà di «dedicare all'Anagrafe ulteriore personale per migliorare il servizio». Nel I municipio, quello del centro, si arriva a ben 145 giorni. Anche la presidente del VII (il Tuscolano) Monica Lozzi parla di «tempi ancora molto lunghi, circa quattro mesi», nonostante il suo sia «il municipio che eroga il maggior numero di carte di identità. Le nostre postazioni non sono ancora sufficienti».

Alfredo Campagna, minisindaco del XIV municipio (Monte Mario) comunica che si è arrivati a «100 giorni di attesa, ovvero più di tre mesi. Purtroppo i municipi che hanno un solo punto di accesso, come il mio, sono quelli più in difficoltà», afferma, sottolineando che anche in questo caso si sta lavorando per accelerare. Giovanni Caudo, minisindaco del III municipio (Salario), invece, racconta: «Siamo partiti da quattro mesi di attesa ad agosto e al momento siamo riusciti ad arrivare ad un mese circa».

La svolta potrebbe arrivare proprio dall'accordo con il Poligrafico, a cui ha lavorato l'assessore capitolino al Personale Antonio De Santis che commenta: «Questa intesa consente di integrare in modo funzionale il lavoro dei nostri operatori, poiché ne valorizza le capacità mettendo a disposizione nuove competenze e contribuendo ad una seria programmazione». (P.L.M.)

