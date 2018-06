Carro funebre uccide ragazza E l'autista muore d'infarto

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simone PieriniQuando il destino è beffardo, proprio non c'è modo di contrastarlo. Una ragazza di 24 anni, Alice Ingrassia, ha perso la vita a Galliate (nel novarese) dopo esser stata investita da un carro funebre fuori controllo per un malore accusato dall'autista.Assurda la dinamica, quasi da non crederci se non ci fossero le immagini a descriverla. La giovane era uscita per una corsa all'aria aperta quando è stata presa in pieno dal mezzo delle onoranze funebri che guidava il corteo con le auto dei parenti del defunto di turno. Secondo le testimonianze l'uomo al volante, Filippo Galli, avrebbe accelerato improvvisamente per poi finire fuori strada colpendo fatalmente la 24enne. Il conducente è stato trovato morto. A causare l'incidente sarebbe stato un malore fatale Una catena di eventi drammatici che ricordano la trama del film Final Destination, dove sfuggire al proprio destino si tramutava in un'impresa insormontabile.Ma quello di Galliate non è il primo di questi casi tanto anomali quanto macabri. L'ultimo si è verificato la notte dello scorso 3 gennaio a Biella: a perdere la vita furono Germana Boin e il marito Mario Marcotti, tamponati da un carro funebre (in quel momento fuori servizio) sull'autostrada A4 in zona Romentino in direzione Torino. L'uomo al volante, seppur sotto choc, si salvò.Diversa, e fortunatamente senza conseguenze fatali, la vicenda del 2 luglio del 2017 con protagonista Alessia Rossin, una studentessa di 19 anni che si stava recando a sostenere la prova orale per l'esame di maturità: nel tragitto lo schianto con un carro funebre che trasportava una salma. Entrambi furono trasportati in ospedale ma si salvarono. Lei, benché ferita e incastrata tra le lamiere, continuava a ripetere di voler sostenere l'esame.