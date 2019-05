Carpe volanti, teatrini giapponesi e letture nel verde. Il maggio di Ottimomassimo, libreria stabile e itinerante, è scoppiettante. Si parte con la festa dei bambini e delle bambine che prende spunto dall'evento benaugurante Koinobori (carpa di stoffa) che si tiene ogni anno, a maggio, in Giappone. Ad ogni casa vengono appese coloratissime carpe di stoffa, una per ogni bambina, o bambino, della famiglia. In libreria nel corso del laboratorio di Koinobori verrà fornito tutto l'occorrente per costruire la propria carpa da far volare in piazza e poi appendere alla finestra di casa. Dal 10 al 12/5 la libreria itinerante si sposta, sarà ospite del Festival del verde e del paesaggio al Parco della Musica con laboratori e tante letture ispirate alla natura e al mondo delle piante e dei fiori. Il 25/5 alle 17 letture ad alta voce per conoscere meglio Piccolo Blu e Piccolo Giallo, Guizzino e Federico e tutti gli altri personaggi nati dalla fantasia di Leo Lionni, E infine domenica 26/5 tutti invitati al Bertani Dai, la tradizionale festa all'aperto che si tiene nell'omonima strada. (F.Pic.)

Via L. Manara 16, domani dalle 14 alle 17, info e prenot. 069021507

