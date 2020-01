Carpe Sidera

MUSEO CIVICO ZOOLOGIA

Nell'ambito dell'esposizione fotografica Carpe Sidera. La Meraviglia del Cie- lo sulla Bellezza di Roma (fino al 23/02) il curatore, l'astrofisico e fotografo Gianluca Masi, astronomo del Planetario di Roma, terrà due incontri sulla fotografia notturna e ai fenomeni osservati e immortalati nelle sue fotografie.

Via U. Aldrovando 18,

domani e il 18/02, ore 15,30, partecipazione inclusa nel biglietto d'ingresso (gratis per MIC Card), 060608

Riciclo Day

BORGHETTO FLAMINIO

Il Mercatino del Borghetto Flaminio ospita l'attesissimo appuntamento con il Riciclo Day: sui banchetti i regali natalizi più inutili e kitsch e i divertenti souvenir esotici acquistati nei viaggi di fine anno. Secondo la filosofia degli ideatori della Garage Sale Rigattieri per Hobby, Paolo Quinto ed Enrico Tinarelli.

Piazza della Marina 32, Domenica dalle 10 alle 19

info 065880517

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

