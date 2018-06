Carosello equestre per l'anniversario dei Carabinieri

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Festa ieri per il 204° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Nella mattinata, il comandante generale Giovanni Nistri ha reso omaggio ai caduti deponendo una corona d'alloro al sacrario del Museo Storico dell'Arma, a Roma, prima di recarsi al Quirinale dove, con una rappresentanza di Carabinieri, è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (foto).Nel pomeriggio, alle 18 nella caserma Salvo D'Acquistò di Tor di Quinto, si è svolta la tradizionale cerimonia, alla presenza del Presidente della Camera Roberto Fico, di autorità di Governo e del capo di stato maggiore della Difesa generale Claudio Graziano. Tre i reggimenti di formazione schierati per la rassegna dei reparti e la consegna della Medaglia d'Oro al «Merito Civile» alla Bandiera di Guerra dell'Arma dei Carabinieri «per l'impegno profuso nel tempo dal Ros nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo», delle ricompense ai Carabinieri maggiormente distintisi in servizio. Infine, si è svolto lo Storico Carosello Equestre, eseguito dal 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo per rievocare la Carica di Pastrengo del 1848.