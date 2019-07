Carola potrebbe tornare in libertà, forse già oggi. Ma non resterà in Italia. Dopo tre ore di interrogatorio, la comandante della Sea Watch 3 fermata per aver forzato il blocco della Guardia di Finanza che da 17 giorni impediva lo sbarco di 40 migranti salvati al largo della Libia, ha risposto alle domande del Gip, che in queste ore decide sulla convalida dell'arresto. La 31enne è accusata di aver violato il divieto di entrare in porto e di aver speronato una motovedetta delle Fiamme Gialle durante l'attracco. «Non volevo colpirla, credevo che si spostasse e me la sono trovata davanti», ha spiegato Carola. La Procura di Agrigento, però, è convinta del contrario: «Atto fatto con coscienza e volontà».

Tuttavia la richiesta del pm Luigi Patronaggio è il divieto di dimora nella provincia di Agrigento, con particolare riferimento ai porti di Lampedusa, Porto Empedocle e Licata. Duro il commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini: «Siamo pronti ad espellere la ricca fuorilegge tedesca».

Martedì 2 Luglio 2019, 05:01

