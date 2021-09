CARO BOLLETTE GAS E LUCE

L'aumento delle bollette elettriche del 40% a partire dal primo di ottobre, preannunciato ieri dal ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, «sarebbe letale per famiglie e imprese. Per una famiglia tipo sarebbe equivalente a 247 euro su base annua», secondo Marco Vignola, responsabile energia dell'Unione Nazionale Consumatori. Ancora più pessimistiche le previsioni del Codacons: avverte il Codacons. «Se saranno confermati i maxi-rincari delle bollette del +40%, le conseguenze per le tasche dei consumatori saranno pesantissime, con una stangata che rischia di raggiungere quota +500 euro annui per una famiglia con due figli solo per le forniture di luce e gas».

E anche la politica insorge: da Salvini al Pd, da Fi a LeU, tutti concordi nel chiedere al governo di intervenire per il taglio delle bollette. E il premier Draghi, intervenendo al forum italo-tedesco ha detto: «Lo Stato deve essere pronto ad aiutare cittadini e imprese nell'affrontare i costi di questa complessa trasformazione legata al Next Generation Ue».



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Settembre 2021, 05:01

