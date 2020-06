«Caro Alex, prego per te». Inizia così la lettera scritta da Papa Francesco per Alex Zanardi, mentre l'atleta paralimpico si trova ancora ricoverato in gravi condizioni e in coma farmacologico a Siena dopo il terribile incidente in handbike di venerdì scorso.

«La tua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso. Con lo sport hai insegnato a tutti a vivere la vita da protagonista, dando una lezione di umanità attraverso la disabilità» - ha scritto il Pontefice nella lettera pubblicata sulla Gazzetta dello Sport - «Grazie per aver dato forza a chi l'aveva perduta. In questo momento tanto doloroso, sono vicino e prego per te e la tua famiglia (che ha chiesto lo stop dei bolletini medici fino ad un'evoluzione positiva, ndr.)». (E. Chi.)

