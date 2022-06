Carnesecchi crac e Lotito vira su Vicario o Kepa

Tutto da rifare. Quando la Lazio era ormai certa di aver trovato il portiere del futuro ci si è messa la sorte: Carnesecchi si è infatti infortunato e le notizie che arrivano dal ritiro dell'Under 21 non fanno presagire nulla di buono. Il talento dell'Atalanta infatti ha rimediato in allenamento una lussazione alla spalla in questi casi si va sul sicuro e si propende per l'intervento per evitare che in futuro il problema si possa riproporre. Successe nel 2005 a Buffon che per lo stesso problema fu costretto a restare fuori tre mesi, il che vorrebbe dire che Carnesecchi potrebbe mettersi a disposizione di Sarri a metà settembre. A Formello in queste ore si stanno facendo le valutazioni del caso, Kepa o Vicario sono due obiettivi reali. Oggi al Collegio di garanzia la decisione sull'indice di liquidità, se il Coni non darà ragione alla Lega Lotito dovrà versare 5 milioni nella società. Il patron però non perde tempo e dopo Marcos Antonio, ha trovato l'accordo con Ilic, centrocampista del Verona, e tratta con Setti che chiede 18 milioni. (Enrico Sarzanini)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Giugno 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA