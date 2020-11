Carminati positivo slitta il processo

Massimo Carminati è positivo al coronavirus e slitta l'udienza del processo d'Appello bis Mondo di mezzo. La difesa dell'ex membro dei Nar ha infatti chiesto il rinvio dell'udienza, fissata per rideterminare le pene per venti diversi imputati dopo che la Cassazione aveva fatto cadere l'accusa più grave, quella di associazione mafiosa.

Massimo Carminati è asintomatico e si trova in isolamento insieme alla moglie nella sua abitazione di Sacrofano. Oggi avrebbe dovuto essere presente in Aula, dove i giudici della Corte d'Appello di Roma avrebbero dovuto ridefinire le pene anche per altri imputati, tra cui l'ex ras delle cooperative Salvatore Buzzi, l'ex consigliere regionale Luca Gramazio e l'ex ad di Ama Franco Panzironi.

Carminati, 62 anni, era stato scarcerato per decorrenza dei termini nel giugno scorso, dopo aver passato cinque anni e sette mesi tra Rebibbia, Tolmezzo, Parma e Oristano. Da giugno è tornato a vivere a Sacrofano, dove è sottoposto all'obbligo di dimora. (E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Novembre 2020, 05:01

