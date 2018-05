Carmen Di Pietro choc: «Ho avuto paura di morire»

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilaria Del Prete«Ho sentito puzza di bruciato sul pullman e sono scesa su via del Tritone. Pochi secondi dopo, l'esplosione»: Carmen Di Pietro ha raccontato con il terrore nella voce quegli attimi drammatici che hanno separato il doppio boato dallo scoppio delle fiamme che hanno avvolto il mezzo Atac. La showgirl era tra i passeggeri del 63, e non è stata l'unica ad avvertire l'odore: «Tutti avevamo capito che c'era qualcosa di strano».Una volta fuori dal bus, la Di Pietro è rimasta impietrita a guardare le fiamme, sotto choc perché lei quell'autobus lo prende spesso: «Mi sposto tutti i giorni con i mezzi pubblici, e ne sono orgogliosa. Ma non posso credere che a Roma siamo ridotti così. Credo che almeno per una settimana non avrò il coraggio di mettere piede sul bus».Nota polemica sull'arrivo dei soccorsi, che come si può vedere anche nel video pubblicato dall'attrice sul suo profilo Instagram, non sono arrivati immediatamente sul posto: «Mi aspettavo di vedere arrivare in pochi minuti i vigili del fuoco, e invece non è stato così».