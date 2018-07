Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Carlo MandelliI cinque regaz che fanno canzonette', come amano definirsi loro, arrivano a Rock in Roma con la loro festa estiva. Albi, Bebo, Lodo, Carota e Checco, ovvero Lo Stato Sociale, dopo una partecipazione al Sanremo 2018 e altre apparizioni itv, sono tornati in tour. La carrellata di concerti intitolata Una vita in vacanza tour, è stata l'occasione per tornare a sentire il gruppo dal vivo e con una scaletta inedita.«Durante i concerti estivi - ha raccontato Albi - stiamo sul palco per oltre due ore e ripercorreremo le tappe del gruppo dagli inizi e fino ad oggi. Per la scaletta ci siamo affidati anche ad un sondaggio fatto tra il nostro pubblico. Di sicuro c'è che ogni sera ci sono tante sorprese». Per la band che da Bologna e provincia si è ormai fatta conoscere in tutta Italia grazie anche ad una più che densa attività live, il passaggio sul palco della kermesse sanremese ha segnato un punto di svolta. «Nel nostro dopo Sanremo sicuramente qualcosa è cambiato - ha spiegato sempre Albi, all'anagrafe Alberto Cazzola - ma non la sostanza del gruppo. La popolarità è cresciuta anche grazie alla presenza di Lodo al concerto del Primo Maggio come presentatore (e alla sua ventilata partecipazione ad X Factor come giurato, poi smentita. Ndr). Stiamo anche cercando di abituarci ai meccanismi della televisione». Sul fronte musicale, Lo Stato Sociale è da poco arrivato in radio con una versione inedita del brano Facile e per il prossimo futuro i cinque non hanno di certo in programma di prendersi un periodo di riposo. «Abbiamo voglia di fare tutto - ha detto Cazzola - e di bilanci ci sarà tempo di farne più avanti. È difficile capire in quale fase della nostra carriera siamo e di sicuro da qui in avanti continueremo a suonare. Magari, però, scriveremo anche libri e chissà cos'altro».