Carlo Cottarelli entra al Quirinale lunedì con il suo trolley, per ricevere da Sergio Mattarella l'incarico per formare un governo tecnico, e ne esce ieri sera dopo aver rimesso il suo mandato, con un ideale bagaglio zeppo di gratificazioni. Il Capo dello Stato lo elogia e lo ringrazia per «il senso delle Istituzioni, la serietà e la costante attenzione all'interesse nazionale». La stampa riunita davanti allo studio alla Vetratà lo onora di un lungo e forte applauso, il primo a memoria mai riservato dai giornalisti in anni e anni di consultazioni e formazioni di governi. Un applauso inusuale, come forse lo sono state tante liturgie dei novanta giorni che hanno portato al nascituro governo giallo-verde. La stampa, che non applaude mai, stavolta apprezza la cortesia con cui il premier incaricato uscente chiede scusa, «per essere stato nei giorni scorsi un po' troppo silenzioso con voi giornalisti». Quello che tocca sono le parole da civil servant di Carlo Cottarelli. «È stato per me veramente un grande onore lavorare al servizio del Paese anche se solo per qualche giorno».