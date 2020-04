Carlo Bonomi sarà il 31° presidente di Confindustria, il leader che gli industriali hanno scelto per la missione più difficile, la «sfida tremenda» dell'emergenza. Far ripartire il mondo produttivo richiederà anche di tarare il confronto con «una classe politica che sembra molto smarrita», che sembra non avere «idea della strada che deve percorrere il Paese», e richiederà un ruolo di via dell'Astronomia «al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle prossime riaperture delle attività economiche». Bonomi ha accennato alla gestione dell'emergenza solo parlando a porte chiuse, agli industriali che lo hanno designato successore di Vincenzo Boccia. Come presidente di Assolombarda non è stato tenero con il Governo: e come futuro presidente di Confindustria conferma una linea dirompente, come era attesa.

