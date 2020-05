Carica Acerbi: «La Lazio non vede l'ora di giocare»

«Il ritorno agli allenamenti collettivi lo abbiamo preso bene». Il difensore della Lazio, Francesco Acerbi accoglie positivamente il nuovo protocollo che consentirà al calcio di ripartire: «Sarebbe stato impossibile poter giocare con l'intera squadra in quarantena in caso di un elemento positivo riscontrato nella rosa attraverso gli esami spiega a Lazio Style Radio -. Si vuole ricominciare, questo è positivo».

A fare da apripista è stata la Bundesliga ripartita la scorsa settimana: «Ma non sarà calcio balilla - avverte - è impensabile non poter marcare stretto l'avversario. Il calcio è industria e passione».

Prima di cantare vittoria Acerbi preferisce aspettare: «Per essere sicuri di giocare attendo il fischio d'inizio della prima partita e vorrò essere in campo». Una volta in campo la Lazio sfiderà la Juve: «Speriamo di compiere qualcosa di grandioso». Così sul faccia a faccia di lunedì sera a Formello con Lotito: «È stata una chiacchierata in famiglia. Sono stati toccati tutti gli argomenti a 360 gradi, dagli obiettivi stagionali agli stipendi».(E.Sar.)

