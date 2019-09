«Card unica per tutti i pagamenti»

Alessandra Severini

Potrebbe arrivare già con la manovra di bilancio di ottobre la card unica, la novità su cui punta il governo per facilitare i pagamenti tracciabili e combattere l'evasione. Ad annunciarlo è stato il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa. La card potrà essere usata da qualsiasi cittadino, «anche un pensionato che non ha un conto o non ha carte», ha spiegato Villarosa, potrà essere «ricaricata con i contanti dal tabaccaio» e usata per «pagare le bollette e anche avere lo sconto fiscale per chi fa pagamenti tracciabili». Il governo sta studiando infatti diverse misure da inserire in manovra per contrastare la dilagante evasione fiscale, che nel nostro paese sfiora i 100 miliardi l'anno, favorita dall'uso ancora troppo diffuso del contante. L'idea è di accorpare tutta una serie di documenti che ora sono divisi in tessere differenti (tessera sanitaria, carta d'identità, identità digitale, patente di guida). Ma la card funzionerà anche come carta di pagamento, una specie di borsellino elettronico da ricaricare in modo semplice e con i contanti. In caso di smarrimento la carta potrà essere bloccata immediatamente, anche per telefono.

In Italia ancora l'86% delle transazioni è in contanti. La card unica dovrebbe affiancarsi ad altri strumenti da inserire nel pacchetto fiscale, come gli incentivi ai pagamenti elettronici, per fare emergere in particolare i furbetti dell'Iva. Come ha spiegato il capo del M5s Luigi Di Maio, l'incentivo consisterà in una restituzione di una parte dell'imposta a chi usa carte e bancomat. Come funzionerà esattamente lo sconto ancora non si sa, ma sembra si stia studiando la possibilità di rimborsi mese per mese.

Un altro intervento potrebbe essere il taglio delle commissioni sui mini-pagamenti (si parla di transazioni tra i 5 e i 25 euro).

riproduzione riservata ®

Venerdì 27 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA