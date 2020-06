Carcinoma al polmone: ok da Fda americana

MADRID - PharmaMar ha annunciato con Jazz Pharmaceuticals che la Food and Drug Administration statunitense ha approvato lurbinectedina per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC o microcitoma) metastatico con progressione della malattia, dopo chemioterapia a base di platino. La lurbinectedina è stata approvata con procedura accelerata (Accelerated Approval) in base al tasso di risposta (ORR) e alla durata della risposta (DoR).

L'approvazione di questo farmaco si basa sui dati di uno studio monoterapico a braccio singolo, multicentrico, aperto, condotto su 105 pazienti adulti sensibili al platino e resistenti al platino con tumore polmonare a piccole cellule ricorrente. I dati, pubblicati nel numero di maggio di The Lancet Oncology, hanno dimostrato che nel carcinoma polmonare a piccole cellule ricorrente la lurbinectedina ha un ORR del 35% e un DoR mediano di 5,3 mesi. «L'approvazione accelerata evidenzia il potenziale del farmaco, per affrontare un bisogno insoddisfatto nel trattamento dei tumori polmonari a piccole cellule», afferma José María Fernández Sousa-Faro, PhD, Presidente di PharmaMar.(A.Cap.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Giugno 2020, 05:01

