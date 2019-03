Carcere a vita per Igor il russo

Luca Calboni

Condannato all'ergastolo, così come richiesto dalla Pubblica accusa. Si conclude con la pena del carcere a vita il processo a Norbert Fehrer, il 38enne serbo più noto come Igor Vaclavic o Igor il russo. Era accusato di aver ucciso il barista Davide Fabbri e il volontario Valerio Verri l'1 e l'8 aprile 2017, nelle province di Bologna e Ferrara. Nel secondo agguato rimase ferito anche Marco Ravaglia, il collega di Verri.

Dopo i due omicidi Igor il russo fece perdere le sue tracce nonostante una gigantesca caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine italiane. Riapparve in Spagna, dopo esser stato latitante per circa otto mesi: fu arrestato nel dicembre 2017 e, da allora, è in carcere a Saragozza. Da lì, in teleconferenza, ha ascoltato la sentenza pronunciata dal gup Alberto Ziroldi: ergastolo.

L'assassino non ha battuto ciglio, mentre il suo avvocato difensore, Gianluca Belluomini, annuncia che presenterà appello. Lo stesso gup ha disposto a carico del killer di Budrio anche il risarcimento di circa 1,7 milioni di euro in favore delle famiglie delle sue vittime: 300mila euro in favore del padre di Davide Fabbri e 497mila alla vedova. 400mila euro per Francesca ed Emanuele Verri, figli di Valerio; la moglie della guardia volontaria dovrà essere risarcita con 50mila euro. Infine, un danno di 30mila euro è stato riconosciuto alla Provincia di Ferrara e di 20mila euro al Servizio di vigilanza ambientale di Legambiente. Purtroppo però si tratta di denaro che nessuno vedrà mai, visto che il killer è poco più che nullatenente.

Undici i capi di imputazione contestati a Igor il Russo: oltre ai due omicidi dell'aprile 2017 e al tentato omicidio dell'agente di polizia provinciale, Marco Ravaglia, cui rapina a mano armata, furto, porto abusivo di armi e ricettazione.

