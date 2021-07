Carburante salato: la verde in self a 1,65 euro al litro

Salgono ancora i prezzi dei carburanti. Secondo le rilevazioni del Mise, la media nazionale per la verde in modalità self service è 1,65 euro/litro circa, livello più alto da novembre 2018, e per il diesel di 1,50 euro/litro, il prezzo più alto da giugno 2019. I consumatori: un pieno di benzina costa oggi 12,3 euro in più rispetto allo stesso periodo 2020, +10,8 euro un pieno di gasolio. Secondo l'Unione energie per la mobilità, riprende a crescere la domanda di energia, e senza soluzioni alternative le fonti fossili saranno ancora dominanti per decenni, perché le rinnovabili ancora non ce la fanno a tenere il passo.

« Il sovrapprezzo applicato, in termini annui, porterebbe ad un aggravio di circa +144 euro ad automobilista. Il totale delle ricadute, in termini annui, a famiglia, ammonterà a a 251,28 euro», sottolinea in una nota Federconsumatori,

