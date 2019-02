Caracalla, il ritorno dell'Aida

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un grande ritorno: quello dell'Aida (dopo 8 anni dall'ultima rappresentazione), per aprire la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma, giovedì 4 luglio, alle Terme di Caracalla. Dalla prima rappresentazione all'aperto nel 1938 l'opera di Verdi ha fatto presenza fissa (con un'interruzione durante la guerra) nelle stagioni estive fino al 2011.«La scommessa di questo nuovo allestimento, affidato a un regista raffinato come Denis Krief, sta nel fare rivivere la chiave intima della vicenda, accanto ai suoi aspetti maestosi e celebrativi - spiega il Sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma Carlo Fuortes, che poi conclude sul programma - offerte diverse accomunate dalla qualità: questa mi sembra la chiave che ci ha permesso l'anno scorso di raggiungere 92.220 spettatori, un record che vorremmo superare quest'anno». La stagione estiva durerà fino all'8 agosto 2019. Trentadue serate tra opere, balletti e numerosi extra, come gli attesissimi spettacoli di Francesco De Grerori ed Ennio Morricone. Per gli appassionati di danza: torna lo spettacolo Romeo e Giulietta e si esibirà, in un'unica data, mercoledì 26 giugno, il Tokyo Ballet. Da venerdì 19 luglio sarà in scena ancora un'opera di Verdi: La Traviata, ambientata dal regista Lorenzo Mariani nell'atmosfera della Dolce Vita felliniana; sul podio, alla direzione dell'Orchestra dell'Opera di Roma, Manlio Benzi. Francesca Dotto nel ruolo della protagonista, Violetta Valery. Le due opere avranno i sottotitoli in italiano e in inglese. Martedì 30 luglio ritorna in scena il balletto Romeo e Giulietta, sulle note di Sergej Prokof'ev interpretate dall'Orchestra del Teatro diretta da David Levi. La regia e coreografia di Giuliano Peparini è stata ideata perché la vicenda dei due giovani amanti si snodi sullo sfondo delle antiche mura e, allo stesso tempo, queste scandiscano gli spazi dei duelli e delle battaglie fra le due famiglie rivali. Tutti gli spettacoli vedranno impegnata l'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma.