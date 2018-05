Carabinieri, blitz a Roma nord

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nel fine settimana, una task foce dei Carabinieri hanno passato al setaccio le strade della movida dei quartieri Parioli, Salario-Trieste e piazza Bologna per scongiurare eventuali fenomeni di illegalità diffusa. Decine di Carabinieri sono stati dispiegati nei punti sensibili delle zone sotto esame. Un cittadino Nigeriano di 23 anni è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: il ragazzo è stato sorpreso nel cuore della movida di piazza Bologna in possesso di uno zaino al cui interno aveva nascosto un involucro in cellophane contenente 600 grammi circa di marijuana pronta per essere smerciata. Delle 5 persone denunciate a piede libero, invece, in 2 devono rispondere di furto, 2 di guida sotto effetto di sostanze alcoliche e una di guida senza patente (quest'ultimo, peraltro, recidivo, visto che gli era stata contestata la stessa infrazione a Marzo del 2017). I Carabinieri hanno posto particolare attenzione alle comitive di giovani, perlopiù minorenni, che si radunano con le loro Microcar. Il bilancio è di 3 quadricicli sequestrati per modifiche al motore.