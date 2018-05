Carabiniere fuori servizio arresta ladro di cellulari

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un carabiniere libero dal servizio del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro ha arrestato un cittadino del Ghana, di 29 anni, disoccupato e senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, che aveva appena rapinato del cellulare una ragazza indiana di 20 anni, in via Vicenza. La ragazza che si trova a Roma, per motivi di studio da circa un anno, stava passeggiando quando è stata raggiunta alle spalle e colpita violentemente dall'uomo che le ha poi sottratto dalle mani il cellulare, di ultima generazione del valore di oltre mille euro, mentre stava digitando il testo di un messaggio. Il militare libero dal servizio non ha atteso un istante e ha inseguito il ladro, allo stesso tempo chiedendo aiuto alla centrale Operativa dei Carabinieri del Comando Provinciale. Raggiunto poco dopo, il 29enne è stato bloccato ed ammanettato.