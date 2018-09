CARA UNIVERSITÀ

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniDifficile e pure caro, almeno per la tassa pagata in molte delle università italiane. Il test di ammissione a Medicina, decisamente abbordabile nell'ultimo biennio, stavolta invece è risultato decisamente indigesto, probabilmente con l'obiettivo di abbassare i punteggi minimi d'accesso e sfoltire un pò la rosa dei concorrenti. Oltre la metà dei 500 studenti - 56% - intervistati da Skuola.net lo ha infatti giudicato più difficile del previsto, un altro 20% lo ha trovato normale mentre solo 1 su 4 (24%) ha detto tutto sommato che era facile. Tuttavia, a fronte delle possibilità di entrare piuttosto basse (la media è di 1 studente su 6), fa discutere il costo fin troppo variabile (ogni ateneo è libero di stabilirlo) per partecipare alla prova. Si parte da una cifra quasi simbolica (10 euro richiesti dalla Bicocca di Milano) e si arriva ai 100 euro da pagare alle università Vanvitelli di Napoli e alla Avogadro di Vercelli, passando per l'università di Messina che applioca una tassa d'iscrizione di 90 euro. In media comunque si oscilla tra i 50 e i 60 euro.Anche se ci sono atenei che hanno tagliato notevolmente la tassa: è il caso di Salerno, dove si è passati dagli 80 euro di dodici mesi fa agli attuali 50 euro. Lo sconto maggiore.riproduzione riservata ®