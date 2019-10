«Cara Lazio, più continuità per la zona Champions»

ROMA - «Con l'Italia ho un debito che voglio saldare». La promessa è di Ciro Immobile che parla in conferenza nel ritiro azzurro a Coverciano: «Purtroppo sono mancato nelle situazioni che avrebbero potuto farmi fare un salto in più ma per fortuna non è mai mancata la fiducia di Mancini». L'attaccante torna sulla mancata qualificazione al Mondiale: «Non andarci nell'anno dei 41 gol non è stata solo colpa mia faccio gol da tanti anni e sono stato capocannoniere in Europa League con la Lazio, ma adesso voglio centrare qualche record con la Nazionale». Così sul dualismo con Belotti: «Io e lui abbiamo un rapporto particolare, la concorrenza fa bene sia a se stessi che alla squadra e l'importante è che alla fine l'Italia vinca». C'è spazio per parlare anche della Lazio: «Il campionato si annuncia più difficile, purtroppo siamo partiti a rilento e se vogliamo raggiungere la zona Champions, obiettivo sempre fallito negli ultimi tre anni, dobbiamo avere maggiore continuità e dare tutti qualcosa in più». Chiusura dedicata alla lite con Inzaghi contro il Parma: «Mi fa piacere che se ne parli ancora. Significa che per quanto ho dato in questi anni una reazione così è apparsa strana. Ho sbagliato e so che certe cose non si fanno anche se in quel momento stavo bene e avevo pure segnato... Magari ora mi metto d'accordo col mio allenatore e lo rifacciamo visto che da allora ho realizzato ben 4 gol in sette giorni». (E.Sar.)

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 05:01

