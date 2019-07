Per ridurre i costi degli spostamenti, si può scegliere anche di condividere la propria auto privata con altri. Basta mettere a disposizione il proprio veicolo oppure contribuire a coprire parte delle spese del tragitto su una tariffa in genere fissata dal conducente. I vantaggi sono evidenti: il costo a persona si abbatte riempiendo un'automobile che può contenere fino a cinque persone e non è da sottovalutare nemmeno il minor impatto ambientale, grazie alla riduzione del numero di mezzi in circolazione. Fra gli svantaggi sicuramente il minor grado di flessibilità. Per stabilire prezzi, orari e luogo di partenza, bisogna mettersi d'accordo con gli altri passeggeri e con il conducente. Consigliato soprattutto per spostamenti lunghi. Le compagnie attive a Roma sono: Car Pooling Roma, BlaBlacar e Moovit.

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

